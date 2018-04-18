贸易战下　中国废纸价格淡季逆市疯涨

贸易战冲击着中国各行各业。尽管造纸业尚未列入增收关税的名单中，但由于美国对华出口商品中废纸占比较高，整个行业已是山雨欲来风满楼。每年春节之后原本是造纸业的传统淡季，但让业界人士意外的是，近来国内废纸的价格却是一路逆市疯涨。

据经济观察网报道，根据有关统计显示，4月14日至4月15日中国35家造纸厂的最新废纸收购价显示，其中29家纸企都上调了废纸价，幅度在20元至200元（人民币，4元至40元新币，下同）/吨，达到2500元/吨以上。从生意社统计的废纸行情走势来看，目前废纸价基本是已经呈直线上升趋势。4月17日，山东废纸价格已达到2500元/吨至2600元/吨，广东福建一带更是达到了2800元/吨左右。与3个月前相比，中国废纸价涨幅更是达到了11.85%之高；比去年同期更是达到近四成。

生意社分析师曲琳如是说：“眼下正值造纸产业的淡季，这一价格水平从历史同期来看，已经达到历史高点。”

目前，中国废纸进口主要来自于美国、欧洲和日本三地，其中美国是最大的进口废纸来源地。2015年美废进口量为1301.8万吨，占中国废纸进口总量的44%。品类方面，《2016年中国造纸年鉴》数据显示，美废进口的主要类型有废箱纸板类、废报纸类、办公室废杂纸类、其他混杂废纸类，占比分为54.94%、27.62%、1.76%、15.69%。

废纸是纸厂造纸的主要原料，废纸价格的暴涨，势必将带动下游造纸产业的水涨船高。

根据生意社预计，随着中国进口废纸政策的趋紧，2018年中国废纸价格总体呈上升趋势。

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