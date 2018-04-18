报告：中国“精英城市”崛起　推动下一轮全球化

仲量联行的报告显示，新时代下中国“精英城市”在国际舞台上正迅速崛起。中国12强城市处在创新经济发展的最前沿，并拥有越来越多高度活跃的高科技企业，它们正在推动下一轮全球化浪潮。

据中新社报道，仲量联行18日发布中国城市系列研究报告《中国12强：全球格局下的中国城市》，重点分析中国大陆领先城市的未来竞争力。

报告指出，中国创新经济蓬勃发展，“新一代”国内企业正重塑着中国的商业生态系统。对于中国城市和房地产市场来说，其发展焦点正逐步转向“未来竞争力”上，即一个城市在面对新趋势时，是否充分具备迎接变化和发展的能力。

毋庸置疑，北京和上海在“传统”和“未来竞争力”指标上都占据主导地位。凭借其庞大的规模及高度集中的财富，这两座城市在众多排名中都占据榜首。北京在教育、创新和“新一代”企业方面的表现优于上海，而上海则在其优越的宜居性、环境、与周边城市的融合度以及高度活跃的商业服务行业方面表现优异。

作为拥有多元实力的发达经济体，北京和上海在未来5年内将跻身全球最具影响力的全球城市。进一步改善环境质量、提高市场透明度并强化人才库，将有助于这两个城市的下一步发展。

作为中国大陆的“创业型城市”，深圳和广州正快速发展着创新经济。这两个城市在生活质量、连通性和人才储备等领域都展现出强劲实力，广州在传统指标上成绩突出，而深圳在“未来竞争力”衡量指标方面突显优势。

其余的8个城市被归类为中国的“驱动型城市”，它们与全球制造业和产业发展有着紧密联系。杭州、南京、苏州和武汉在“未来竞争力”指标上领先。天津、成都、重庆和西安都是富有活力的区域龙头经济体和经济增长源。

业内专家认为，中国12强城市正逐步成为国际舞台上颇具影响力的参与者，它们拥有越来越多高度活跃且雄心勃勃的“新一代”企业，这些企业将推动下一轮的全球化浪潮。正因为拥有最前沿的新技术,这些城市正引领着中国的改变，甚至也在改变全球范围内人们的生活和工作方式。

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