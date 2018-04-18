中国发改委：对贸易摩擦做好不同应对预案

国家发展改革委今天上午召开新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回答记者提问。国家发改委政策研究室主任兼委新闻发言人严鹏程在回答记者提问时表示，对美国挑起的这次贸易摩擦，我们已经按照底线思维原则，做好了不同等级的应对预案和政策储备。

据中国经济网报道，严鹏程指出，这段时间，中美贸易摩擦持续升级，中国政府已多次严正表明我们的原则立场。贸易保护是把“双刃剑”，一方面，美国贸易保护措施将使中国部分行业企业出口受到一定影响，稳岗就业压力有所增加；另一方面，美国的消费者和相关行业的生产商也必将承担相应代价。

关于对中国经济运行会产生多大影响，严鹏程表示，对美国挑起的这次贸易摩擦，中方已经按照底线思维原则，做好了不同等级的应对预案和政策储备。综合评估分析，中美贸易摩擦对中国经济运行的影响有限、影响可控，中方有信心、有条件、有能力保持经济平稳运行。

他解释，之所以有这样的底气，是因为中国这几年来大力推进经济结构调整，大力转变发展方式，促进新旧动能接续转换，内需对经济增长的拉动作用日渐增强，过去几年中国经济增长中内需的贡献率达到105.7%，今年一季度内需对经济增长的贡献率达109.1%；是因为中国拥有近14亿人口的巨大国内市场，东方不亮西方亮，有足够的承受能力和足够多的办法应对国内外各类冲击；是因为中方这些年已经积累了应对各种复杂局面的经验，宏观经济政策有较大回旋空间。

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