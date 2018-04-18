全球仅此一座 西安花1200万建“除霾塔”

4月17日，位于陕西省西安市长安区的全球首个多技术结合的空气净化塔实验项目发布阶段性成果，实验初步结果：在塔内对空气的过滤效率可以达到80%以上；重污染天对空气的日处理能力可达500万立方米；在10平方公里范围内基本达到了空气污染15%下降效率的目标值。

据华商报报道，空气净化塔项目位于西安市长安区郭杜同辉路以西，用地呈矩形，南北方向长83米，东西方向宽47米，占地面积约3900平方米（约5.85亩）。该实验项目正式名称为“大型太阳能城市空气清洁综合系统（HSALSCS）”，简称净化塔，也称除霾塔。

净化塔主体由空气导流塔及玻璃集热棚两部分构成，建筑面积约为2580平方米。导流塔塔体呈圆柱形，高60米，塔体内直径10米，采用钢筋混凝土结构，塔体5.5米以下设有4个洞口，设置2台风机，集热棚成矩形布置于塔体底部，采用轻型钢结构体系。

从室外进入塔体内部，首先感受到的是凉风习习，头发随风飘扬，这就是空气被吸入循环的效果。塔底部有两个大的风机，是为了促进空气循环而加设的，风机上面是消音器，因此内部噪音很小。塔身中间是空的，向上望去，宛如在井底，望见一片天空，除了塔壁有能向上攀登的阶梯以及照明设施，再无他物。

塔身的四周，是透明玻璃的屋顶。屋顶下，围绕着塔身的三面墙上，布满了过滤材料，就像空气净化器使用的过滤网一样。据介绍，三面墙分别是三种不同的过滤材料，以检测各自的效能。华商报记者分别摸了摸几种过滤材料，满手都是灰，其中清洗过的过滤材料和未清洗的，几乎是一白一黑的对比。

中科院地球环境研究所党委书记、副所长曹军骥向媒体介绍了该实验项目的情况。据介绍，净化塔的净化区域是10平方公里内，污染空气被吸入净化塔经过净化后，清洁的空气从60米高空再下沉循环，周边10平方公里范围内的都会受益，空气是流动循环的，距离近的小区空气也是净化过后的。

净化塔整体造价1200多万元，如果不包括人工在内，过滤耗材等运营成本一年大约20万元。一位环保志愿者说，建一个净化塔1200多万元，使用中不仅仅是环保的太阳能，也要用电来带动鼓风机，发电也会产生环境污染，如此高的成本来治理污染，划算吗？曹军骥表示，在治理污染上，社会意义和公共利益更为重要，空气质量的改善，可以减少很多疾病，减少患者的死亡，现在很多治理污染的成本都非常高，但也是必须的。

在发布会上，曹军骥介绍，从实验初步结果来看，效果还不错。在塔内对空气的过滤效率可达到80%以上，重污染天对空气的日处理能力可达500万立方米（成人一次吸入的空气约500ml，平均每分钟呼吸18次，每天呼吸2万多次，共计吸入空气约15-20立方米。空气净化塔在重污染天工作一天，可帮助周边25万~33万人改善吸入的空气质量）。就整体效果评估，目标值是降低周边10平方公里范围内PM2.5质量浓度15%，实际监测结果为11%-19%，基本达到了目标值。

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