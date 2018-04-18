西双版纳野象攻击人：死者系63岁重庆男子 离家30年

中国云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐往乡昨日发生野象攻击人事件，致一人死亡。

据澎湃新闻报道，4月17日下午14时左右，在云南省勐海县勐往乡曼允村委会曼允小组“那开田”地棚附近，发现一男子被亚洲象踩死，初步判断惨案是4月16日晚上发生。

接报告后，勐海县林业局、县森林公安局、勐往乡党委政府、乡派出所分管领导及太平洋保险公司人员赶往事故现场，立即组织技术人员对事故现场进行勘查、清理。现场处置人员找到死者遗留的手机，从通话记录中与家属取得了联系，其妹称死者为长兄陈中全（音），63岁，汉族，系重庆潼南县人，离家近三十年左右，家属将于近期从老家赶来处理后事。

因死者离家多年，身份无法从公安系统查证，公安机关已对死者进行生物采样。目前，死者遗体暂时得到妥善安置，下一步县乡部门将做好死者家属安抚和理赔工作。

据野象监测员监测到：目前，野象群有15头在勐海县勐往乡曼允村委会曼允小组风景林洼子一带活动；两头公象在勐往乡灰塘村委会老高寨附近活动；另一头公象在勐阿镇南朗河村委会帕西玛一带活动。森林公安民警提示：由于象群活动频繁，活动路线多变，请途经勐往乡、勐阿镇的人员，提高警惕，注意避让，确保人身安全。

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