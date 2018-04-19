台湾虎航麻疹疫情扩大 再有4人遭到感染

一名感染麻疹的台湾旅客搭乘台湾虎航班机造成群聚感染，疫情持续扩大。台湾疾病管制署（疾管署）18日晚宣布再有4人确诊，其中2人是虎航空服员，另2人是地勤人员，均在桃园机场内的办公室遭感染。截至目前整起事件已造成12人感染麻疹。

据中通社报道，疾管署3月29日公布今年首例境外移入麻疹确定病例，该名个案从泰国旅游回来后，在可传染期又搭乘台湾虎航班机到日本冲绳旅游，造成第二波传染共5人，其中包含台湾虎航2名空服员及1名机组员；17日新增第三波传染，确诊的2人分别是台湾虎航空服员及机组员。

疾管署18日晚间再宣布新增5例麻疹确定病例，其中4例和虎航麻疹群聚感染事件有关。副署长庄人祥表示，4例与虎航有关的个案中，有2人是虎航空服员，另外2人分别是长荣航空、马来西亚航空的地勤人员，这4人发病日期相近，且都在桃园机场同一个办公区域内工作。

此次台湾虎航麻疹群聚感染事件已造成12人确疹，卫生单位已掌握个案接触者共2978人，将持续监测至5月6日，桃园机场近期也将针对该办公区域进行消毒。

至于另一名与虎航群聚感染无关的患者，是家住北部的40多岁女性，4月11日出现疑似症状，18日确诊，个案在潜伏期间无境外旅游史，研判为境内感染，感染源仍有待厘清。

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