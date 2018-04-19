姚文智：若出选得第3名　永久退出政坛

年底台北市长选举，民进党仍未确定是否自推人选，或是与市长柯文哲合作。表态参选意愿强烈的立委姚文智在政论节目上抛出震撼弹，他说，若由他出战却得到第三名，“我永久退出政治”。

据《自由时报》报道，姚文智昨晚上政论节目《郑‧知道了》，在节目中，他直言民进党若礼让柯文哲，是价值完全错乱。节目主持人郑弘仪问姚文智，如果最后真的由他出线代表民进党，却在对决丁守中、柯文哲后得到第3名，会怎么做。

姚文智此时抛出惊人言论，他斩钉截铁地说“若选第3名，我永久退出政治”，其他来宾也大为惊讶。姚分析，民进党在台北市过去基本盘接近40%，怎么可能选到第3名。姚文智二度强调，“我请军令状，让我姚文智代表民进党参选，若选第3名，永永久久退出政治，也不要帮我安排职位。”

总统蔡英文日前接受电视专访时曾说，“台北市长提名问题若处理不好，可能会造成党内分裂，党部还要再与议员参选人以及里长和基层交换意见后才会决定。”

对于台北市长选举提名事宜，民进党发言人谷辣斯·尤达卡（Kolas Yotaka）表示，选对会将与市议会党团进行讨论，权衡各方意见，审慎评估，做出最好的决定与安排。

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