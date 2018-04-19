中国人工智能围棋“星阵”将约战柯洁

在中国围棋领军人物柯洁和美国深度思维公司开发的人工智能围棋程序AlphaGo(阿尔法围棋)的围棋大战引发各方关注后，来自中国的人工智能围棋也将约战柯洁。

据中新网报道，网信集团与星阵围棋18日联合举办的“AI战略合作发布会”透露，今年4月27日，柯洁将在福州再次对阵人工智能，与他对弈的将是来自中国的“星阵围棋”(Golaxy)。

星阵围棋文化传播有限公司董事长金涬介绍说，结合AlphaGo研究小组在自然杂志上发表的两篇论文来看，AlphaGoZero(AlphaGo的升级版)远超人类得益于强化学习技术，强化学习是指通过大量自我对弈，再将自我对弈棋谱反哺给模型，不断迭代优化。不过他也表示，由于自对弈消耗的计算资源空前巨大，这让一些中小团队望而却步。

金涬强调，“星阵围棋”不会是AlphaGoZero论文的简单重复。目前，星阵团队正在积极探索研究消耗更少计算资源，使用更少训练样本的新方法；同时，星阵在特征体系、模型结构、MCTS算法架构等方面都做了创新。一方面能显着降低训练资源需求，另一方面也可以下出不一样的围棋，如下出优势下不退让的围棋对局、进行任意棋盘路数的对局甚至可以进行任意贴目数的对局等，这些都超越了AlphaGo的架构。

中国围棋协会主席林建超表示，人工智能围棋是建立在巨量的数算基础上，又在大数据的支撑下进行人工智能的程序的开发，可以说竞技围棋领域人工智能围棋和人类的计算能力已经不再成为悬念。

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