抵抗武统 民调：67.7％民众愿为保卫台湾而战

台湾民主基金会最新民意调查指出，大陆如果武统台湾，有67.7%民众愿为保卫台湾而战。

据《自由时报》报道，台湾民主基金会今召开记者会，公布“2018台湾民主价值与治理”民调结果。民调指出，对于有人说民主也许会有问题，但还是最好的制度，有76.4%民众同意，仅15.7%民众不同意；同时间，仅有33.5%民众满意台湾目前的民主政治，不满意者高达58.2%。

若因台湾宣布独立，导致大陆武力攻台，有55%民众愿为保卫台湾而战，35.9%民众不愿意；相反地，若大陆为统一台湾而对台使用武力，有67.7%民众愿为保台而战，仅有24.9%民众不愿意。

至于若台湾宣布台独不会引起战争，台湾就应该独立，有41.3%民众同意此说法，50.3%民众不同意。

针对两岸关系的各种说法调查，2.4%主张尽快宣布独立；15%主张维持现状，以后走向独立；27.8%主张永远维持现状；34%主张维持现状，看情形再决定独立或统一；14.3%主张维持现状，以后走向统一；1.5%民众主张应尽快统一。

该民调为台湾民主基金会委讬政治大学选举研究中心进行，访问期间为今年1月12日到1月19日，访问分为两部分，第一部分实际访问1069有效样本，以95％信心水准估计，最大可能抽样误差为正负3%；第二部分为访问20至39岁成年人，实际访问完成528个样本。

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