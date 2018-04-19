杜绝洋垃圾 中国明令禁止进口废船等32种固体废物

中国生态环境部新闻发言人刘友宾19日在北京表示，为进一步规范固体废物进口管理，防治环境污染，将禁止进口废五金类、废船、废汽车压件、冶炼渣、工业来源废塑料等32个品种固体废物。

据中新社报道，为进一步规范固体废物进口管理，防治环境污染，生态环境部、商务部、国家发展和改革委员会、海关总署对现行的《限制进口类可用作原料的固体废物目录》《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》和《禁止进口固体废物目录》进行调整。

生态环境部19日发布调整《进口废物管理目录》的公告。将废五金类、废船、废汽车压件、冶炼渣、工业来源废塑料、废光盘破碎料、以回收铜为主的废电机、以回收铝为主的废电线等16个品种固体废物，调入《禁止进口固体废物目录》，自2018年12月31日起执行。

公告显示，将不锈钢废碎料、钛废碎料、钨废碎料、镁废碎料、钒废碎料、木废碎料等16个品种固体废物，调入《禁止进口固体废物目录》，2019年12月31日起执行。

生态环境部官员表示，为维护国家生态环境安全和民众身体健康，完善固体废物进口管理制度，分行业、分种类制定禁止固体废物进口的时间表，分批分类调整固体废物进口管理目录，综合运用法律、经济、行政的手段大幅度减少进口固体废物的数量。

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