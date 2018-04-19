中国第一季度税收增长17.8%

今年一季度，扣减出口退税后，中国税务机关组织税收收入39243亿元（人民币，8184.56亿新元），同比增长17.8%，延续了去年以来税收收入平稳较快增长的态势。

据中新社报道，19日中国国家税务总局在北京举行的新闻发布会上，国家税务总局收入规划核算司副司长郑小英公布了上述统计数据。她表示，税收收入形势总体较好，反映发展质效继续提升。一季度，与企业增值能力相关的国内增值税增长20.3%，与经济活跃程度相关的印花税（不含证券交易印花税）增长12.8%，与企业盈利水平相关的企业所得税增长11.9%。

新兴产业税收收入增长迅速，反映新动能茁壮成长。郑小英介绍说，一季度，互联网、科研技术等新兴服务业税收收入继续保持较快增长势头。其中，软件和信息技术服务业税收收入增长31.1%，自2014年以来连续17个季度累计增速超过20%，截至目前已连续9个季度累计增速超过30%，显示行业发展势头迅猛。

消费类行业税收收入增长较快，反映国内需求较为旺盛。郑小英表示，一季度，居民消费保持良好增长势头，如零售业税收收入增长24.1%，继续保持2016年以来的两位数增长。

与此同时，一季度，中国东、中、西和东北四大板块地区税收收入分别增长15%、23.3%、23.8%和12.4%。郑小英认为，这反映出中、西部地区正在加速发展，东北地区经济发展持续好转，四大板块发展区域协调性进一步增强。

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