北京启用“声呐电子眼”抓拍违法鸣笛行为

北京市20套针对车辆乱鸣笛违法行为的“声呐电子眼”设备已经投入使用，机动车在禁止鸣笛区域违法鸣笛将面临罚款。

据新华网报道，北京市公安交管局负责人说，“声呐电子眼”系统由声阵列采集设备、高清摄像机、数据采集仪、声源自动识别系统和LED显示屏等组成。每部车辆鸣笛频率均不相同，都有各自独特的音频，“声呐电子眼”通过声阵列采集设备采集违法鸣笛的声音信号，通过高清摄像机采集车辆图像信号，再分别传输至声源自动识别系统进行声源定位和图像自动抓拍识别。被抓拍的违法鸣笛车辆数据将同步上传到交警执法系统，车辆信息同时通过LED显示屏现场显示。

据介绍，“声呐电子眼”设备能够智能排除刹车声、引擎声、轮胎噪声等环境噪音干扰，从嘈杂环境中准确提取喇叭声，并已通过专业第三方检测机构检测，能够保证抓拍的准确性。

北京交管部门表示，今后将逐步在市区人员流量密集区域，以及学校、医院周边等地安装此类设备。

据悉，机动车乱鸣笛造成噪音污染的现象较为普遍，由于此前只能靠执勤交警人工判断，取证较难，遇到驾驶员不承认的情况查处较为困难。针对这种情况，北京交管部门于2017年6月启动机动车违法鸣笛抓拍设备建设工作，在协和医院西门安装了第一套违法鸣笛抓拍设备。

免费试阅14天