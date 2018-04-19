屏东第一鲔鱼入港 大鱼逾200公斤 週日拍賣

屏东“第一鲔鱼”今天中午进港，东港区渔会随即安排验鱼，东港区渔会总干事林汉丑表示，鱼来满6号所捕获的黑鲔鱼符合“第一鲔鱼”資格，将尽速安排在周日早上10点进行拍卖。

据自由时报报道，“哇！好大1尾！”，今天下午3点验鱼，当硕大黑鲔鱼吊出船舱时，在场所有人都发出惊呼声，原本船长林家瑞估计仅180公斤，不過今天钓起，老经验的鱼贩马上指出“绝对超过200公斤！”，令全场惊艳。

鱼来满6号船长林家瑞去年10月才买下这艘鱼号，虽然家学渊源，但正式担任船长也才半年，整体讨海资历也才10年。

林家瑞说，這趟确实是要出海捕黑鲔鱼，但是根本没有預期能这么快就能抓到黑鲔鱼，当天鱼上钩時，他就觉得起钓钩的感觉和平常的黃鳍鲔不同，钓起一看，果然是大鲔鱼，赶紧通报东港区渔业电台。

林家瑞受访时也透过媒体向太太郭昱岑致谢，他說，讨海人別說是经济海域，连领海讨海，都因为存有风险令人害怕，家里有太太幫忙后勤，减轻他许多压力。

林汉丑表示，鱼来满6号所钓得的黑鲔鱼，实重要保密，等到周日由拍卖官县长潘孟安宣布，但保证超过200公斤，起钩时为活鱼，钓得地點及其它船籍条件皆符合，预计周日早上10点举办拍卖会。

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