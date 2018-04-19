北京成功办理内地最大盗版儿童绘本案

北京知识产权行政执法力度不断加大，司法保护效能进一步发挥。2017年，北京成功办理全市最大跨境代加工假冒苹果手机案、内地最大盗版儿童绘本案等一批在全国具有较大影响的案件。

据中国新闻网报道，北京市人民政府新闻办公室与市知识产权局、市新闻出版广电局、市工商局、北京海关等部门，今天（19日）联合举行“北京知识产权保护状况新闻发布会”。

北京市知识产权局副局长、新闻发言人潘新胜在新闻发布会上介绍说，市公安局依托“高峰平安”行动、“云端”专项行动，2017年，一举抓获非法销售非法制造注册商标标识的犯罪团伙；破获侵权假冒案件567起，抓获犯罪嫌疑人545人，涉案价值16.68亿元（人民币，下同，3.47亿新元）。

此外，北京市文化执法总队相继组织开展“清源、净网、秋风、护苗”等专项行动；北京海关开展“龙腾”行动，重点打击进出口侵犯自主知识产权货物行为。

北京海关副关长高瑞峰介绍说，自2017年9月1日至11月30日北京海关开展“龙腾”行动，对140余家重点企业进行全面梳理，重点监管了“汽车配件”“电动平衡车”“服装”“防爆工具”等商品。在行动期间，北京海关共查获4起侵犯国内自主品牌的知识产权案件，扣留侵权货物1235件。

北京持续加大打击侵犯知识产权违法行为，2017年，北京海关立案知识产权案件35起，扣留侵权嫌疑货物86批次，扣留货物数量共计2.2万余件，案值共计人民币191万元，较上年增长100.2%。

潘新胜表示，2017年，北京市各执法部门通过一系列专项执法行动，有力打击了各类知识产权违法行为，净化了首都创新环境，优化了首都营商环境。

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