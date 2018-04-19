免签为中国游客提供便利 海航直飞助推塞尔维亚旅游

“中国已经成为塞尔维亚排名前十的客源国。”塞尔维亚国家旅游局首席执行官拉博维奇19日表示，免签政策与海南航空直航为中国游客提供了极大的便利， 除了旅行团以外，越来越多的自由行游客来到塞尔维亚。

据了解，2017年1月15日起塞尔维亚与中国签署的互免签证协议正式生效，塞尔维亚成为欧洲首个对中国公民免签的国家。2017年9月15日，海南航空正式开通了北京-布拉格-贝尔格莱德航线，这是目前国内唯一直飞塞尔维亚的国际航线，为中国与塞尔维亚的旅游、经济、文化交流提供了更加便捷的选择。

数据显示，2017年中国赴塞尔维亚的游客的过夜数同比增长121%，2018年1月和2月，中国游客的过夜数同比增长165%。

4月19日，塞尔维亚国家旅游局与海南航空在京举办旅游业界推介会，共同推介塞尔维亚的旅游资源和海南航空塞尔维亚航线。据拉博维奇介绍，借助免签政策和海南航空直航，塞尔维亚国家旅游局今年将在中国开展更多推广活动，推出适合中国游客的特色产品，让越来越多的中国游客了解和喜爱塞尔维亚。

据人民网财经记者从海南航空获悉，海南航空北京-布拉格-贝尔格莱德航线每周两班，周一、周五由北京始发。去程航班号为HU7937，凌晨1时40分北京起飞，上午9时20到达贝尔格莱德。回程航班号为HU7938，上午11时10分贝尔格莱德起飞，次日凌晨5时55分到达北京首都国际机场（以上时刻均为当地时间）。

该航线采用空客A330宽体机型执飞，客舱布局宽敞舒适，公务舱配备180度平躺座椅、Bvlgari洗漱包、专属的娱乐点播系统和丰富的东西方美味佳肴。

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