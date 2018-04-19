大陆军演兩岸紧张 丁守中：更应该办双城论坛

大陸高调军演，两岸关系陷紧张，台北市长拟参选人丁守中今接受飞碟电台专访时指出，今年双城论坛应该按时程举办，不应延期，两岸愈紧张，民间就要愈多交流。

据联合新闻网报道，丁守中說，双城论坛不只台北上海办双城论坛，若他当选台北市长，将和北京、深圳、杭州办双城论坛，只要有助于壮大台商力量的城市，都要办双城论坛。同时也和国际城市交流，才能提升台北市的竞争力。

国民党台北市长初选进行中，“卡丁”声不断，认为丁守中不够强，代表国民党选不会赢；对此，丁守中认为，等初选结束，这些就会告一段落，毕竟初选会有竞争，他承认自己不是明星，沒有光环，但他在立法院问政，沒有输过谁，而且过去有人有明星光环，选上后对城市实质进展不大，像台北市长柯文哲是网红，声音最大，但城市评比黯淡。

至于“卡丁”背后是否有特定力量在运作，丁守中說， 台北这场仗很艰困，团结都不一定打贏，何况不团结，他相信选举会有竞争，谁帮谁难免会放话，但比起民进党还互告，已经好多了。

过去台北市长选举是指标，候选人必须要有光环，要有外溢效果，除了自己胜选，还有让选举升温，主持人問丁守中能否做到，丁守中說，过去期待选举是母鸡带小鸡，有光环、有明星，但真正选举还是要靠自己，且国民党現在没有资源，市议员、市长等各地参选人，每人都要做“战斗鸡”，只有靠团队合作，否则国民党非执政，在中央地方都没有资源，每人都要是“战斗鸡”。

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