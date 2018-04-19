重庆将成立家风文化博物馆

古有名联，“风声雨声读书声，声声入耳。家事国事天下事，事事关心。”

以弘扬“中华家风家训“为主题，家风文化博物馆即将在两江新区成立。4月19日，21世纪经济报道记者从重庆两江新区宣传思想工作会上获悉，该博物馆的成立，旨在推动社会主义核心价值观和中国传统文化相结合。

据记者了解，根据规划，该博物馆将以时间为轴，将”科技、文化和文物“的新型博物馆设计思想贯穿其中，厘清中华家文化的起源、发展和传承。博物馆内，历史名人如岳飞、傅雷、曾国藩、重庆籍民主革命先驱邹容的家风、家训和家书的大量文物将展出，结合展示手段多元化、空间氛围多元化、实用功能复合化，为参观者提供一个承载历史记忆的空间，展馆在保留家风家训历史印迹、中华优秀传统文化风貌的总基地上，将融入重庆巴渝本土特点设计，最终形成中华优秀家风文化的宣传教育基地。

将核心价值观融入未成年人的思想教育，作为基层宣传思想工作示范点，国家级新区——重庆两江新区除了拟打造家风文化博物馆外，还围绕“做有梦想有追求的重庆人”主题，在新区校园内承办系列青少年文明活动。近年来，该新区涌现了被誉为当代“保尔”的英模陈冰，获得全国道德模范提名奖，蓝天雪豹救援队队员刘畅因参加津巴布韦反盗猎志愿者服务，入选“中国好人榜”。同时，中国科学院重庆绿色智能技术研究院智能多媒体技术中心主任周曦、猪八戒网络公司首席执行官朱明跃获得富民兴渝贡献奖。

由于对宣传思想工作的重视，两江新区网新版网站发布后，网友称两江新区为中国透明度最高的政府机构之一，英文频道获评“2017年度国家级开发区外文版政府网站优秀奖。”作为全球重要投资目的地、人才目的地和旅游目的地品牌形象的定位，人民日报、经济日报、央视《经济半小时》、焦点访谈等以全视角报道重庆两江新区，点赞新区发展逻辑和发展智慧。

“新区的‘新’，体现在新经济、新动力和新项目上。”重庆市委宣传部副部长刘晓年指出，具体而言就是两江新区正在发展的战略新兴产业，包括大数据、智能化、生物医药等。去年，两江新区经济持续保持较快增长，实现地区生产总值2533亿元，同比增长10.2%，占重庆市GDP比重达13%。该区规模以上工业总产值首次突破5000亿元大关，达5076亿元，固定资产投资2167亿元，同比增长12.4%。

去年，两江新区还出版发行了书籍《内陆开放经济学案例——两江新区企业成长故事》，推出企业全球化故事20个，今年还将出版发行《创新创业人才故事》、《两江榜样》等书籍，凸显两江新区良好的人才环境和营商环境。

免费试阅14天