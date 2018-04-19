民主党要求梁振英14天内公开戴德梁行主席相关文件

民主党早前发起“天下为公”众筹行动，以助调查前特首、中国政协副主席梁振英UGL事件的资金，指引已筹得超过217万元（港元，下同，36万新元），超出了200万元，的众筹目标。身兼民主党成员的大律师吴思诺呼吁，梁振英应就他此前曾说，获戴德梁行董事会主席书面同意与UGL商讨离职协议一说，在14天内公开相关文件，以作证明。

立法会议员尹兆坚表示，捐款人数共有6147人，绝大部分时小额捐款，仅10多人捐款金额超过一万元。尹兆坚强调，有34人捐出689元，亦有30多人不断捐出零头金额，以令捐款金额尾数凑成689。他相信这些行为，反映了市民决意追究UGL事件的心态。

吴思诺表示，梁振英发给他们的律师信中，指斥追究UGL的民主党人士恶意发布虚假资料。她强调，民主党在事件中没有任何恶意，当中对梁振英的指控，都是基于现有文件所分析出来的意见。

吴思诺提及，梁振英曾自言，在签署UGL协议前，戴德梁行董事会主席已以书面代表董事会，同意梁振英直接与UGL商讨离职协议，并与梁振英协定避开利益冲突的安排。她表示，梁振英自事件发生至今，从未说过有相关书面文件的存在，亦没有披露过相关文件。她呼吁梁振英，如有收过这一文件，应在14天内向公众公开。

计划发起人、立法会议员林卓廷表示，梁振英若如他自言有充分理据，就更应该公开上述文件，以减轻公众忧虑，而非一味辩解。

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