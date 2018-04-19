中国空军多型战机连续“绕台”检验实战能力

中国空军新闻发言人申进科大校今天（19日）表示，空军近日连续组织多架轰炸机、侦察机成体系“绕岛巡航”（意指“绕台”），锤炼提升维护国家主权和领土完整的能力。

中国空军官方微博“空军发布”今天发布消息，指空军开展的海上方向实战化军事训练，出动了轰-6K、苏-30、歼-11和侦察机、预警机等多型多架战机。轰-6K等战机实施了“绕岛巡航”训练课题，提升了机动能力，检验了实战能力。

轰-6K战机是中国自主研发的中远程新型轰炸机，并多次参与了空军近年来远海远洋训练和绕岛巡航。

报道指出，在新时代练兵备战中，中国空军依照相关国际法和国际实践，飞越宫古海峡、巴士海峡、对马海峡，持续组织海上方向实战实训。空军还要按照既定计划，继续组织多型战机“绕岛巡航”。

空军航空兵某团轰-6K飞行员杨勇说：“这两天，我们接连绕岛巡航，战斗机不断刷新战斗航迹，飞行员不断刷新战斗经历。每一次绕岛巡航，都强一份使命担当、多一分血性胆气。”

申进科表示，按照“空天一体、攻防兼备”战略目标，空军深入开展海上方向实战化军事训练，备战打仗能力发生历史性变化。空军有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，捍卫国家主权和领土完整。

另据新华社报道，此前，中国空军去年12月11日开展了例行性常态化体系远洋训练，多架轰炸机、侦察机“绕岛巡航”，同样锤炼提升了维护国家主权和领土完整的能力。

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