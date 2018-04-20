崔天凯：我们无意用中国的“新时代”取代美国的“旧时代”

中国驻美大使崔天凯日前在哈佛大学演讲时称，中国只能在开放而不是封闭中实现发展，也只能在和平繁荣的国际环境中实现发展。“我们没有称霸世界的计划，也无意用中国的‘新时代’取代美国的‘旧时代’。”

据中新社报道，应哈佛大学费正清中心邀请，崔天凯于4月17日在哈佛大学发表演讲，在谈及中国的发展目标和战略时作上述表示。

崔天凯说，在十九大报告中，习近平明确了中国未来几十年的发展目标，即实现“两个一百年”奋斗目标；在博鳌亚洲论坛的主旨演讲中，习近平总结了中国改革开放40年的经验和取得的成就，明确中国将坚持走自己的路、坚持改革开放，并宣布一系列扩大开放的重要举措。“中国未来的发展方向是什么，中国要做什么，已经十分清楚了。”

崔天凯表示，国际社会非常关注“新时代”一词。“新时代”意味着中国进入新的更高水平的发展阶段，意味着我们要着力解决发展不平衡不充分问题，努力满足人民日益增长的美好生活的需要。

崔天凯指出，当前中国更重视的是发展质量，而不是数量；是人民的获得感，而不是单纯的经济增速；是按照经济、政治、文化、社会和生态文明“五位一体”总体布局推进全面发展战略，而不是只盯着狭义的经济增长。因此，“新时代”最主要的内容是我们将坚持以人民为中心的发展，是中国国内的发展，而不是搞地缘政治或地缘战略。他还表示，“新时代”也包含中国与外部世界关系的内容。因为中国要发展，就要顺应世界潮流。中国只能在开放而不是封闭中实现发展，也只能在和平繁荣的国际环境中实现发展。“我们没有称霸世界的计划，也无意用中国的‘新时代’取代美国的‘旧时代’。”

崔天凯还认为，“在国际秩序问题上，近来有人指责中国意图颠覆现行国际秩序，是所谓的‘修正主义国家’。我认为这完全是对中国的误解。”

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