澎湃：中兴要求全体员工重学欧美法律 考试满分才过关

遭遇美国封杀的中国电信设备制造商中兴通讯，正在强化合规管理。

澎湃新闻引述消息人士称，美国激活拒绝令后，中兴通讯高层外出斡旋，其余员工的工作依然正常进行。不过，公司已经在强化合规管理，要求每个员工重新学习欧美法律、法规、反贿赂等知识，参加合规考试要做到满分才算通过。

中兴通讯证券事务代表处工作人员在回应投资者问询时称，公司正在积极寻求解决方案，有进展的话会对外披露，“公司经营影响肯定会有一些的，但尽量去克服。”

此前的4月16日，美国商务部宣布，因中兴通讯未履行和解协定中的部分协议，美国商务部将禁止美国企业向中兴通讯销售元器件。该项出口禁令即时生效，有效期长达7年。

由于中兴通讯主营业务中的主要核心部件，主要依赖美国供应商供货，美方的这一处罚将对该公司产生重大打击。

中兴通讯的供应商之一英特尔公司4月18日表态：“我们已经知晓美国商务部的命令，并将遵守相关法律法规的要求。”英特尔相关人士强调，这是全球统一口径。

不过，中兴通讯的另外两家供应商高通和微软则未回应。

4月19日上午，中国证券网报道称，中兴通讯法务部正针对美国禁令展开紧张的翻译和论证工作。据悉，由于美国商务部针对中兴通讯的禁令涉及大量专业的法律条文，翻译工作繁琐。

还有消息称，中兴通讯已开始逐个确认目前正在进行的每一生产流程、供应链部门或其他活动均不涉及原产美国产品。有媒体援引中兴通讯内部的消息人士透露，中兴通讯正在向美国商务部申请就禁止出口令的部分内容提供解释性指导。

据了解，自从美国商务部宣布封杀令后，中兴通讯共给员工发出了两封内部信，第二封特意强调了公司的合规管理。

中金之前的报告显示：中兴现有1至2个月零部件存货，若中兴不在一两个月内再次达成和解，会影响通信设备和手机等业务的正常生产与销售。

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