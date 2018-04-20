最高法：去年中国新收知识产权案增3成

中国最高法院召开新闻发布会启动“全国法院知识产权宣传周”活动。发布会信息显示，去年中国全国法院新收各类知识产权案件较2016年上升3成，最高法将加快建立国家层面知识产权案件上诉审理机制。

据《新京报》报道，昨天公布的数据显示，知识产权案件数量持续增长，中国全国法院2017年共新收一审、二审、申请再审等各类知识产权案件237242件，审结225678件（含旧存），比2016年分别上升33.50%和31.43%。

在介绍全国法院知识产权收结案的具体情况时，最高法知识产权审判庭庭长宋晓明提到，在知识产权民事一审案件中，着作权、商标和专利案件分别为137267件、37946件、16010件，同比上升分别为57.80%、39.58%、29.56%。从案件分布看，北京、上海、江苏、浙江、广东五省市法院收案数量占全国法院案件总数超七成；吉林、湖南、福建、内蒙古等其他省份新收各类知识产权案件也呈迅猛攀升态势。

宋晓明说，“涉及尖端、前沿疑难复杂技术的专利案件、涉及市场占有率和知名品牌保护的商标纠纷案件、涉及信息网络传播的着作权纠纷和维护市场竞争秩序的竞争纠纷不断增多，与娱乐产业有关的新类型知识产权纠纷也不断涌现”，从各地法院报送的案例来看，因抄袭他人网络游戏、网络商业模式运用、体育赛事直播等新型产业发展而引发的着作权纠纷或者不正当竞争纠纷越来越多，提出很多亟待解决的问题。

据悉，未来在知识产权领域，最高法将加快研究建立国家层面知识产权案件上诉审理机制，从根本上解决制约科技创新的体制性难题。

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