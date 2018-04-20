中兴：美禁令极不公平，不能接受

针对美国商务部向中兴通讯发出出口权限禁止令，中兴通讯20日在其网站和官方微信发布中文声明，称美国商务部工业与安全局在相关调查尚未结束之前，执意对公司施以最严厉的制裁，对中兴通讯极不公平，中兴不能接受。

据新华社“新华视点”微博报道，声明称， 2016年4月以来，中兴通讯吸取过去在出口管制合规方面的教训，高度重视出口管制合规工作，把合规视为公司战略的基石和经营的前提及底线。中兴通讯成立了总裁直接领导的合规管理委员会；组建了覆盖全球的资深出口管制合规专家团队；组织覆盖超过6.5万名员工的合规培训等。仅2017年中兴通讯就投入超过5000万美元（6562万新元）用于出口管制合规项目，并计划在2018年投入更多资源。

然而，2018年4月16日，美国商务部工业与安全局（BIS）以中兴通讯对涉及历史出口管制违规行为的某些员工未及时扣减奖金和发出惩戒信，并在2016年11月30日和2017年7月20日提交给美国政府的两份函件中对此做了虚假陈述为由，做出了激活对中兴通讯和中兴康讯公司拒绝令的决定。

声明称，在相关调查尚未结束之前，BIS执意对公司施以最严厉的制裁，对中兴通讯极不公平，我们不能接受！ 拒绝令不仅会严重危及中兴通讯的生存，也会伤害包括大量美国企业在内的中兴通讯所有合作伙伴的利益。

声明同时表示，中兴通讯不会放弃通过沟通对话解决问题的努力，也有决心通过一切法律允许的手段维护自身的合法权益，维护全体员工和股东的合法权益，履行对全球客户、消费者用户、合作伙伴及供应商的责任。

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