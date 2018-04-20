海南房地产热潮　数十家违规房企和中介被罚

海南房地产引发抢购，海南省住建部门密集处罚了一批违规房地产企业和房产中介。

据中国证券网报道，4月18日晚11时，有群众举报龙华区观澜湖观园项目连夜开盘，引发抢购。海口市住建局派检查组赶赴项目营销现场，及时叫停不规范营销活动，并依据现场调查认定的违规销售行为，给予开发企业及相关中介机构共计罚款150万元（人民币，31.34万新元，下同）。

这非孤例。海南住建部门联合其他部门，近期已经密集处罚了数十家违规房地产企业和房产中介。海口市工作组在三个房地产项目检查发现一系列违反违规行为，并现场对相关企业做出处罚。其中，代理销售枫丹白露（Ｂ区）项目的中介服务机构海南沃森实业有限公司被没收违法所得50万元，对其负有监管连带责任的海南积星房地产开发有限公司被罚款10万元。

此外，海南云房网络科技有限公司不具备房地产销售代理资格擅自代理销售商品房；海南德佑和兴房地产营销策划有限公司代理销售不符合销售条件的商品房；海南康弘投资有限公司代理销售不符合销售条件的商品房；海南乐居旅游地产信息服务有限公司为不符合销售条件的商品房项目提供房地产中介服务；海口易达行盛联房地产经纪有限公司工作人员董某在微信发布商品房价格和贷款等不实信息，涉嫌房地产虚假宣传。对此，海口市住建局对相关个人和企业作出罚款、撤销备案、暂停网签资格等处罚措施。

此外，三亚当日也公布了对１家房地产开发项目和５家中介违法违规行为进行查处的公告。当日，陵水、儋州、澄迈、东方等市县也公布了处罚案例。

海南省住建厅相关负责人表示，接下来还会继续监管市场，严厉打击房地产领域哄抬房价、违规销售、虚假宣传等违法违规行为。

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