香港最新失业率维持2.9%低水平　学者料续维持全民就业

香港特区政府统计处19日公布的最新统计数字显示，今年1月至3月经季节性调整的失业率为2.9%，与去年12月至今年2月的数字相同，就业不足率亦保持不变，维持于1.0%的水平。有学者相信，香港短期内能继续维持全民就业状态。

据中新社报道，与去年12月至今年2月的统计数据相比，今年1月至3月香港总就业人数相若，数目为387.24万人，总劳动人口增加约5100人至398.44万人，失业人数增加约5200人至11.21万人，就业不足人数减少约1400人至3.89万人。

对于最新失业数字，香港特区政府劳工及福利局局长罗致光表示，香港劳工市场在今年第一季维持偏紧，总就业人数续见稳健的按年升幅。

罗致光表示，与上一个期间比较，各行业的失业率变动不一，但大部分主要服务行业的失业情况均较一年前显著改善。当中，受惠于环球经济环境向好，以及访港旅游业持续复苏，与贸易及旅游相关行业的失业情况有较明显的好转。

展望未来，罗致光说，鉴于香港经济情况大致良好，短期内劳工市场状况料会维持偏紧。尽管如此，仍会留意各项外围发展及其对香港劳工市场的潜在影响。

香港浸会大学财务及决策系副教授麦萃才接受中新社采访时表示，今年香港的经济增长预测可达3%或以上，增速可观，多个行业劳工需求大，相信低失业率能够保持。因此，他预期香港短期内能继续维持全民就业状态。

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