北京通州区改造　新发现汉代至明清墓葬338座

北京市文物局19日发布消息称，北京市通州区潞城镇在棚户区改造工程中，考古人员发现多座汉代至明清墓葬，目前已完成考古勘探32万平方米，探明各类古代遗迹370处，其中汉代至明清墓葬338座，汉代窑址32座。

据中新社报道，文物专家介绍，通州区潞城镇棚户区改造土地开发项目D区D-04地块位于北京城市副中心规划区域的北部，该项目用地面积约63万平方米，距离2016年新发现的路县故城遗址约850米。

截至4月18日，考古人员已在该区域发掘清理完成儿童瓮棺葬2座，汉代墓葬54座，唐代墓葬7座，明清时期墓葬2座，汉代窑址13座，出土陶、瓷、铜、玉石器等各类文物300余件（套）。

从出土的器物来看，汉代墓葬以陶制明器为主，种类多样，主要为罐、灶、俑、仓、盒、奁等。有的墓葬出土汉代铜镜、铜带钩，有的墓葬中出土玉环。唐代墓葬及明清墓葬出土文物的主要为陶器、瓷器、铜钱、铜带扣等。

在发掘完成的窑址中，一座汉代马蹄形窑址尤为独特。考古人员在窑室清理过程中发现，窑床有大量烧制完成并摆放整齐的青砖，上下两层交叉摆放。为了更好地烧制，每块青砖间都有一定空隙。青砖的规格与窑址周边多座汉代墓葬用砖规格一致。因此，可以初步推断，该座窑址应为周边修建墓葬提供用砖的烧砖陶窑。

半倒焰式马蹄形窑址是北京地区汉代烧砖用的常见窑址形制，这类窑址的窑门一般高度较低，不大适合人的进出，装窑和取出产品似乎另有地方，极有可能就在窑室顶部，在装坯和取出成品时只需将顶部打开，用泥封顶非常简便。

据考古人员介绍，北京地区发现汉代窑址数量较多，但在窑址内发现大量烧制完成且摆放整齐的青砖较为少见。该座窑址的发现，可直观展现汉代时期砖窑的形制、烧制手法及烧砖用途，证明了汉代砖室墓葬与窑址之间有着紧密的联系，也为通州汉代路县故城遗址的相关研究提供了更多的实物资料。

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