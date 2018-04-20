大庆市副市长冯忠宏坠亡 排除他杀

据大庆网报道，4月19日晚22时18分，大庆市110指挥中心接到群众报警，在高新区祥阁花园有人坠楼。高新区公安分局出警，120赶到现场，经医生确认，坠楼者当场死亡。经查，死者为大庆市人民政府副市长冯忠宏。

经现场勘验和群众走访，排除他杀。对相关情况，公安机关已进一步开展调查。

冯忠宏简历

冯忠宏，男，汉族，1969年10月生，山东巨野人，1992年10月入党，1993年7月参加工作，黑龙江省委党校经济管理专业研究生毕业，法学学士学位。

1989.09-1993.07 牡丹江师范学院政治系思想政治教育专业学生

1993.07-1997.03 大庆市第十九中学教师

(其间：1994.08-1997.03 借调至大庆市龙凤区委组织部工作)

1997.03-2000.10 大庆市龙凤区委组织员

2000.10-2001.02 杜尔伯特蒙古族自治县委常委

2001.02-2006.11 杜尔伯特蒙古族自治县委常委、组织部部长

(其间：2002.03-2005.01 省委党校经济管理专业研究生班学习)

2006.11-2009.05 杜尔伯特蒙古族自治县委常委、县政府副县长

2009.05-2011.11 肇源县委副书记

2011.11-2015.07 肇源县委副书记、县政府县长

2015.07-2017.01 肇源县委书记

2017.01-2017.02 大庆市政府副市长、党组成员，肇源县委书记

2017.02-至今大庆市政府副市长、党组成员

免费试阅14天