大陆军机“绕岛巡航” 台国防部：只是常态长航训练

台湾国防部证实中国大陆运8、轰6、图-154等型机多架昨天上午穿越宫古水道进入西太平洋，经巴士海峡后飞返原驻地，进行远海长航训练活动。台湾国防部表示，这已非今年第一次，国军视为对岸常态演练，但强调全程掌控。

据联合新闻网报道，台湾国防部发言人陈中吉表示，台湾军依据“经常战备时期突发状况处置规定”，在大陆军机绕台活动全程，均依规定派遣机、舰监侦掌握与应处，并无发现异常情形。

陈中吉澄清，大陆空军昨天行为，“并非绕台”，只是常态性长航训练，台湾军以不引起冲突、不畏战、不避战原则应处。

免费试阅14天