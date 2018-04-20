中国首家“无人银行”成“网红”店

自4月9日正式开业以来，坐落于上海市九江路上的中国首家“无人银行”——中国建设银行上海九江路支行已成为一家“网红”店。由于毗邻南京东路和人民广场，不仅本地居民络绎不绝，外地游客慕名而来的也不在少数。

据中通社报道，“无人银行”的面市是中国金融创新的重要成果，是金融融合科技的有益探索，也为金融行业未来的发展指明了方向。不过，它能否实现真正意义上的无人化，并成为行业发展潮流，还有待市场进一步检验。

开业运营一周有余，记者来到位于九江路上的“无人银行”进行体验。甫一入内，和以往排队取号的模式不同，“无人银行”并没有柜员办理业务，取而代之的是智能机器人。

“无人银行”主要通过生物识别、语音识别、数据挖掘等最新金融智能科技成果，整合并融入机器人、VR、AR、人脸识别、语音导航、全息投影等前沿科技元素，为用户呈现以智慧、共享、体验、创新为特点的全自助智能服务。

值得注意的是，目前“无人银行”尚未真正无人化。记者进入银行大厅后发现，在智能机器人旁边，还有值班保安，以及银行服务志愿者等工作人员。

银行方面表示，出于安全、风险、方便老年人办业务等诸多因素的考虑，建行上海九江路支行的一楼改造为“无人银行”，二楼还是保留物理网点，有大堂经理、柜员、保安值守。

“提升服务能力是金融创新的目的之一，无人银行业务流程简洁，风险控制由‘人控’转向‘机控’，幷能够整合多种柜面常见设备和业务功能，极大地提升了服务效率。同时‘无人银行’的智能设备应用也是银行网点智能化发展的一个重大突破，可以说推动了人工智能的实际应用发展。”盈灿咨询高级研究员张叶霞对记者说。

“无人银行”的运营在降低银行运营成本的同时，也促进银行业务无纸化、数字化，以及人脸数据库等基础设施的补充和建设。银行业的“智能化、数字化转型”正在不断提速，物理网点布局和柜员人数增速则普遍放缓。

今年3月中国银行业协会发布的数据显示，截至2017年末，中国银行业金融机构营业网点总数达到22.87万个，其中新增营业网点800多个，与2016年的3800多个新增营业网点相比减少近80%。与此同时，银行业布局建设自助银行16.84万家，较上年增加7300多家。

实际上，早在2014年，兴业银行就推出了“智能柜台”。该智能柜台具有80多项功能，能够支持大部分非现金业务办理。而在2017年6月，广发银行第一家智能网点在武汉开业。

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