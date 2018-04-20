关押26年再审6年 刘忠林故意杀人案今判无罪

因故意杀人罪被关押26年的刘忠林，在经历6年再审后，获得了无罪判决。今天上午，吉林省高院再审宣判认定，刘忠林无罪。

据新京报报道，1990年10月28日，吉林省东辽县会民村村民修河，在地里挖出一具女尸，死者是失踪1年多的少女郑殿荣。随后当时22岁的刘忠林被指认是杀人嫌犯。

1990年10月29日，22岁的刘忠林因涉嫌故意杀人罪被东辽县公安局拘传，10月30日被收容审查；11月8日被批准逮捕。在审讯期间，刘忠林总共做出15份供述，其中6份无罪供述，9份有罪供述。

1994年7月11日，刘忠林被辽源市中院一审判处死刑，缓期两年执行。

1995年8月8日，吉林高院核准死缓判决。从一审到核准阶段，刘忠林不曾有过辩护律师，并多次否认杀人。

在服刑期间，刘忠林在姐夫王贵贞的帮助下持续申诉7年。

2012年3月28日，吉林省高院对该案宣布再审，2016年1月22日，48岁的刘忠林被刑满释放，此时距吉林省高院做出再审决定已过去近4年。2016年4月25日案件再审开庭。代理再审的律师张宇鹏表示，该案原审仅凭言辞证据定罪，并且言辞证据中包括了刘忠林自相矛盾的多份供述。

2018年4月20日上午9点，吉林省高院对该案公开宣判，法庭再审宣判认定刘忠林无罪。

免费试阅14天