四川江口明末战场遗址再出水文物上万件 含“蜀王金宝”

记者20日从四川彭山江口明末战场遗址2017—2018年度水下考古成果新闻通报会上获悉，本年度考古发掘总计出水文物12000余件，其中最为重要的是发现了一枚“蜀王金宝”。

据中新社报道，此次考古发掘于2018年1月24日启动，历时近3个月，发掘面积10000余平方米。考古调查分为陆地调查和水面探测，二者结合，初步将遗址划分为大码头、望江台、巫店子和大石包四个区域。

四川彭山江口明末战场遗址水下考古发掘项目负责人刘志岩告诉记者，“蜀王金宝”系此次发掘最为重要的发现之一。据明史记载，皇子封亲王，授金册金宝。世子承袭王位，止授金册，传用金宝，因此每个藩王府只有一枚金宝。金宝较金册显得更为稀少和珍贵。本次出水的金宝，虽然残损，但可清楚辨识出印面的篆书蜀字，是中国首次发现明代藩王金宝实物。

“这次还出水了多枚大西银锭，银锭上铭刻有温江、双流、德阳等四川地名。”刘志岩指出，这为了解大西政权的实际控制区域和张献忠的活动范围提供了重要实物证据。此次考古发掘还发现了一大批铁刀、铁剑、铁叉等兵器以及箭簇，特别是以三眼火铳为代表的火器，为确认这是一处古代战场遗址提供了更多证据。刘志岩说：“所以我们将遗址更名为江口明末战场遗址。”

江口明末战场遗址，即原江口沉银遗址，位于四川省眉山市彭山区江口镇的岷江河道内，据文献记载，明军将领杨展在此伏击了大西军领袖张献忠的船队。张献忠大败后，留下了“千船沉银”的宝藏传说。2016年11月，四川彭山江口明末战场遗址水下考古正式启动。至2017年4月，第一期考古发掘结束，发掘面积约2万平方米，出水文物3万余件。

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