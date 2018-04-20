中国2017年数字阅读市场规模达152亿元

2018中国数字阅读大会近日发布的《2017年度数字阅读白皮书》显示，2017年中国数字阅读市场规模达到152亿元，同比增长26.7%。

据人民网报道，数据显示，2017年，中国数字阅读用户近4亿，同比增长13.37%。其中，青年阅读用户占比超七成，并偏爱家庭、文艺、教育类内容；中年人群占比27.3%，提升8.8个百分点，老年人群占比1.2%，提升0.5个百分点。

据悉，2017年，中国人均阅读图书数量也有了大幅提升。其中电子书达到10.1本，纸质书达到7.5本。愿意为电子书付费意愿的用户从2016年的60.3%提升到63.8%，愿意为单本电子书支付的平均金额从2016年8.9元提升至13.6元，相较于2016年的8.9元增长52.8%。

值得一提的是，2017年，中国数字阅读作者数量达到784万。以音频为主要传播载体的知识付费服务发展迅猛，成为行业增长亮点。2017年，有声阅读市场规模达到40.6亿元，同比增长39.7%。白皮书也显示，2017年数字阅读原创作品成为影视改编的重要创意来源。从题材分布数量来看，都市职场、青春校园、历史军事等题材作品数量占比52.5%，现实类题材备受关注。

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