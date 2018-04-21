美对高科技贸易设限 中方：暴露美方霸权心态

中国外交部发言人华春莹昨天20日在北京例行记者会上指出，美方频频以国家安全为由对中美高科技领域贸易投资活动设限，显然是以国家安全之名，行贸易保护主义之实。

据中新社报道，美国财政部正考虑采用紧急权力法和进行安全审查改革来限制中国在美敏感投资和公司收购。对此，华春莹指出，最近美国动作很多，一会儿指责中方强迫美国企业转让技术，一会儿又惊呼中国高科技领域发展威胁美国家安全，说到底是暴露了美方“只有我可以有，就不允许你有”的霸权心态。

她说，必须指出，美方频频以国家安全为由对中美高科技领域贸易投资活动设限，显然是以国家安全之名，行贸易保护主义之实。在中国，苹果手机等产品随处可见，我们不觉得是威胁。但是在美国如果有人买了华为手机，在美国一些人看来，就成了威胁美国家安全的严重事态。

华春莹质疑说：“作为世界上头号强国和科技强国的美国，难道已经果真脆弱到如此地步了吗？”

华春莹进一步强调，美方一方面要求中国更大开放市场，另一方面又以国家安全为由频频对中国正常贸易投资活动设限，不符合市场规律，不符合国际规则，也不符合美方一直挂在嘴边上的公平、公正和对等原则。

她表示，大家看得都很清楚，美方之所以以国家安全为由打压中国科技发展进步，实质是非常无理的经济和科技霸权行径。美方应当清楚，科技进步应服务于全人类的福祉，而不应沦为某个国家推进霸权的工具。

华春莹说：“去年中国科技进步贡献率达到57.5%，对世界经济增长贡献率超过了30%。中国正大力实施创新驱动发展战略。中国科技创新发展的步伐不会因为某些噪音和干扰而停滞。”

另一方面，美国国会美中经济与安全审查委员会前天（19日）发布报告称，中国政府可能支持某些企业进行间谍活动，以提高中企竞争力并促进政府利益。报告点名华为、中兴、联想三家中国企业。

对此，华春莹表示，“美中经济与安全审查委员会”称中国政府“可能”支持某些活动，“又是‘可能’？！”

她反问说：“如果美方政策都建立在各种‘可能’的无稽之谈基础上，这既极不负责任，也是极其危险的。”

华春莹说，她刚刚看到了中国驻美国大使崔天凯在哈佛大学的演讲。他提到，近来他感到困惑，时常问自己，现在的美国还是他以前认识的那个开放、自信、乐观的美国吗？

她说：“我想很多人都有同样的疑惑。”

华春莹强调，当前中美关系正处于一个十字路口。今后中美关系怎么发展，很大程度上取决于今天双方选择以何种心态去看待自身、看待世界、看待不断变化世界中的中美关系。

她表示，如果任由冷战思维和“零和”博弈支配中美，那么目之所及都是陷阱和阴谋。如果抱持更加积极和合作的心态，双方就能洞悉新趋势，抓住新机遇，并且将挑战化为机遇，为两国人民带来实实在在的利益。

华春莹表示，希望美国国内的一些人能够刷新他们的国际关系理念和观念，顺应时代发展潮流，而不是逆潮流而动。

免费试阅14天