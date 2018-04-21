中国证监会：下月1日起特定严重失信人将限制乘坐火车、民航

中国证监会新闻发言人高莉昨天（20日）在北京表示，根据近期发布的文件，中国铁路总公司和民航局将对证券期货领域的两类严重失信行为责任主体，采取限制乘坐火车高级别席位（包括列车软卧、G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等座以上座位）和民用航空器的惩戒措施。

据中新社报道，高莉是在当天召开的例行新闻发布会上，作出上述表示。高莉进一步指出，上述两类失信行为包括：一是因证券期货违法被处以罚没款，逾期未缴纳；二是上市公司相关责任主体逾期不履行公开承诺。

据高莉介绍，近日，中国财政部、证监会等7部委分别与铁路总公司和民航局联合发布了《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车推动社会信用体系建设的意见》《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器推动社会信用体系建设的意见》两份文件，在铁路和民航领域，对特定严重失信人开展联合惩戒。两份文件将于今年5月1日起实施，上述惩戒措施的依据就是这两份文件。

高莉表示，上述惩戒措施的出台，进一步丰富了对违法失信行为主体的惩戒手段，对促使当事人按要求主动缴纳罚款和促进上市公司相关责任主体严格履行自身承诺、保障处罚效果落地和公开承诺的履行、提升监管执法的威慑力具有非常重要的现实意义。

她表示，希望有关市场主体及时缴纳罚没款，严格履行自己的公开承诺。

高莉强调，下一步，证监会将定期汇总惩戒名单并提供给铁路总公司和民航局，切实推动两份文件的落实，继续深化全面从严监管，促进资本市场长期稳定健康发展。

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