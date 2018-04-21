崔天凯：贸易战只能毁掉贸易

中国驻美国大使崔天凯当地时间上周三（18日）在芝加哥谈及广受关注的中美可能爆发贸易战的问题时强调，贸易是互相获利的，战争是相互摧毁的，贸易战只能毁掉贸易。他表示，希望中美工商界向决策者们提出明智的建议，推动他们采取积极的政策。

据中新社华府时间昨天（20日）报道，崔天凯在“中美产业合作芝加哥峰会”上，作出上述表态。他在此次峰会上专门就“弥合鸿沟”这一主题进行了演讲。

崔天凯称，当前很多国家都面临巨大的经济社会鸿沟。他说，过去几十年，科技进步极大提高了生产力，在全球范围内创造了巨大的财富。按理说，每个人都应该从中受益。然而事实是，即使在一些发达国家，贫富差距还在扩大。

他指出，一方面，财富和权力日益集中到少数人手里。另一方面，很多人不仅在经济上，而且在社会和文化领域也被边缘化了。

崔天凯认为，这不仅是因为社会无法适应飞速发展的科技，更重要的是，决策者们忽视且不愿采取行动，来公平地分配新增财富。很明显，这不是什么外贸问题，这是国内治理问题。

在谈及应对国际鸿沟时，崔天凯说，当前发达国家和发展中国家之间的鸿沟仍然明显存在。尽管如此，一些发达国家却已经开始担心发展中国家发展得太快、竞争力太强。在这种情况下，发达国家的保护主义和经济民族主义日益显现。

崔天凯认为，这一趋势应该引起所有人的警惕。

他说，随着越来越多的国家发展起来，竞争会越来越激烈。但竞争也是好事。让所有国家更有竞争力的是投入竞争，而不是奉行保护主义。当今世界，竞争对手往往也可以成为合作伙伴。所以，所有国家应该以更开放的态度来对待竞争，积极地看待竞争，欢迎并鼓励更多的竞争。

崔天凯说，竞争的一个关键因素是公平。所有国家必须确保竞争是公平的，并提供公平竞争的环境。与此同时，各国经济发展水平差异很大，在此背景下，绝对对等并非公平，而是极大的不公平。

崔天凯也表示，必须要处理好21世纪新现实与陈旧的政策之间的鸿沟。他说，今天人们生活在一个高度全球化的世界，面临的机遇和挑战都是全球性的，任何国家都无法单独应对，也没有哪个国家能在孤立中实现繁荣。但是现在看到的却是试图关闭大门并诉诸单边主义的政策。

崔天凯说，要在当今世界取得成功，最好的选择是采取双赢共赢的方式。但是现在，看到的却是受零和博弈思想强烈影响的政策，是将他人成功视为自身失败的政策。这些人也许认为，这样做可以使其获得更多的利益，但崔天凯认为，这种心态对任何一方都没有好处。

另一方面，在谈及中美可能爆发贸易战的问题时，崔天凯强调，贸易是互相获利的，战争是相互摧毁的，贸易战只能毁掉贸易。

他指出，贸易战政策同21世纪的现实严重脱节，它们没有解决得了昨天的问题，更不可能解决今天和明天的问题。崔天凯认为，工商界应该向决策者们提出明智的建议，推动他们采取积极的政策。

崔天凯最后表示，弥合鸿沟最好的方法是互联互通，即实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。

崔天凯说，“一带一路”倡议是一个极好的例子，其设计和提出都是为了提升世界各国之间的联通，让所有人都可以共享发展机遇，从而更好地弥合鸿沟。他表示，希望中美两国工商界能更加积极地参与“一带一路”倡议。

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