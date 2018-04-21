苏嘉全昨动手推蓝委 上次立法院长“出手”是27年前

为了台湾军人年改草案应否付委审查，立法院蓝绿党团昨天（20日）爆发冲突。立法院长苏嘉全主持院会时，中国国民党立委杨镇浯冲上主席台，因为苏嘉全“手一推”，让杨差点摔倒。国民党团不满苏嘉全推人，痛批“国会中立已死”，要求道歉。立法院秘书长林志嘉则辩称，苏嘉全是“基于本能反应”的防卫。

据联合新闻网今天（21日）报道，在1992年台湾国会全面改选之后，即使遇到人身可能遭攻击的危险，立法院长既不动用国会警察权，更不会“出手”卷入立委的“战局”，这几乎已成“国会惯例”。

报道指出，苏嘉全昨天的回推，已打破上述惯例，既让在野立委“跳脚”，也让院长主持议事的公正性备受质疑。

另一方面，立法院打群架早已不是新闻，但历来立法院长连表决都尽量不参与，因此与立委“动手动脚”实属罕见。台湾立法院长上一次在议场动手已是27年前的4月。

1991年4月12日，台湾的国会尚未全面改选，立法院爆发民进党立委张俊雄掌掴立法院长梁肃戎事件。那几年间，立法院连续爆发激烈的斗殴，也是台湾“国会乱象”频频向全世界放送的年代。事发当天，张俊雄打了梁肃戎一个耳光，梁肃戎也“基于本能反应”，回打一个耳光。这两个耳光，震惊台湾社会。

张俊雄事后表示，动手之前两天他都未出席立院，静静在书房思考国家民主政治的未来。他决定打梁肃戎一个耳光，是“深思熟虑”后的结果，好让梁肃戎清醒，不要再维护国民党保守的既得利益，并为了贯彻党意而不惜破坏立法院议事规则。

对于张俊雄打人耳光，仍然振振有词，被打的梁肃戎表示伤心遗憾，并指张俊雄“偷袭”他，“令人不齿”。

据报道，近几年来，立法院也可见大锁、铁链等，但多用来锁门、占据议场。比起1980到1990年代的立法院，已经“斯文”很多。

据报道，梁肃戎担任立法院长时，台湾国会几乎“无日不战”。他还批评民进党用烟灰缸、铁条、鞋子等进行攻击，为了不让立法院议事因暴力而瘫痪，才动用警察权。但也因为动用“国会警察权”，让他在国会殿堂吃了张俊雄一记耳光。

回顾台湾“国会警察权”的滥觞，应是1988年。立法院副院长刘阔才代理院长，当年12月6日，在野党发动“废除万年国会，老贼下台”抗争。

在冲突中，民进党立委试图扯掉刘阔才身上的麦克风，朝野打成一团，刘阔才在混乱中首度动用警察权，把民进党立委抬出去。

随后，在刘阔才、梁肃戎担任立法院长期间，又因立委吴勇雄攻占发言台、抗议郝柏村“军人组阁”、梁肃戎“敷衍两句”风波、立委魏耀乾拔掉主席台麦克风等事件，都动用过警察权。

后来包括刘松藩、王金平担任立法院长，27年来，立法院都未曾再动用警察权。

立法院长主持议事，在朝野冲突中，难免首当其冲，但几乎都不见立法院长“回手”的情况。

对于国会冲突，早年倪文亚担任立法院长时代，仅以口头斥责；随着民主开放，立委问政“手脚并用”，刘阔才四次动用警察权，还曾展示自己被打的伤痕。

梁肃戎则两次动用警察权；刘松藩发明“国是论坛”，降低肢体冲突。据报道，之后的王金平对立院冲突采取最宽容态度，但也经常被质疑过度“放任”。

例如，2007年1月19日，立法院审议中选会组织法修正草案引爆冲突，民进党立委王淑慧使出“飞鞋”攻击，眼见就要“正中”目标，立委颜清标、蔡豪赶紧伸手护住王金平，躲过“鞋攻”。换成别人，可能早就火冒三丈，但王金平似乎不以为忤。

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