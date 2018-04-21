报告预计中国大豆种植面积今年将恢复性增长

农业农村部市场预警专家委员会昨天（20日）发布的《中国农业展望报告（2018-2027）》预计，今年全国大豆种植面积将保持恢复性增长，进口来源结构进一步优化。

据新华社报道，上述信息出自中国农业科学院信息举办的2018中国农业展望大会。报告称，受益于大豆发展政策，预计大豆种植面积将增长1.1%，产量超过1500万吨。在需求拉动下，大豆进口继续维持高位，但进口来源将得到优化。

报告预计今年中国农业生产将保持稳健增长，结构持续优化；农产品消费继续增长，消费结构升级加快；农产品进口继续增加，结构出现分化；农产品价格总体平稳，部分品种波动风险较大。

在水稻、小麦这两大口粮方面，报告预计，在坚持质量兴农和稻谷、小麦最低收购价调减以及去库存等背景下，中国全国稻谷种植面积将出现下降，稻谷总产量预计稳定在2亿吨以上；强筋、弱筋小麦种植面积增加，小麦总产量预计同比略减。

玉米方面，报告则预计，受玉米比较效益回升影响，2018年玉米产量小幅增长；玉米饲用消费和工业消费保持较快增长，玉米总消费量同比增长2.2%，玉米去库存效果进一步显现。

此外，报告还预计，全国棉油糖生产进一步向主产区集中；肉蛋产量稳中有涨，奶类产量稳中略降；水产品产量小幅下降，价格呈上涨态势。

农业农村部市场预警专家委员会已连续五年发布中国农业展望报告，围绕水稻、小麦、玉米、棉花、猪肉、禽肉等18个品种，对未来农业发展趋势进行定量判断。

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