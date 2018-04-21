大陆轰-6轰炸机连续三天绕台

继上周三（18日）、周四（19日）中国大陆人民解放军军机连续两天绕台飞行后，昨天（20日）上午，解放军再有两架轰-6轰炸机绕台训练。

综合海外网、联合新闻网等报道，台湾国防部昨天傍晚6时20分称，两架解放军轰-6轰炸机，昨天上午穿越宫古水道进入西太平洋，经巴士海峡后飞返原驻地，进行远海长航训练活动。

台军方面称，依据相关规定，对解放军活动全程予以“监控”，期间并无异常情形。

近日，解放军台海军演，让民进党当局一直处于神经紧绷状态。

早前有台媒认为，大陆的台海军演，似乎是对台湾行政院长赖清德“台独”言论的警告。继解放军在台湾海峡水域进行实弹演习之后，又一连两天派出多架战机“绕岛巡航”。

不仅如此，台军方还预判，辽宁舰近日还将北上经过台湾周边，届时“恐怕还有新一波的震撼”。

大陆空军新闻发言人申进科大校上周四也发布消息称，空军近日连续组织多架轰炸机、侦察机成体系“绕岛巡航”，锤炼提升维护国家主权和领土完整的能力。

大陆空军开展的海上方向实战化军事训练，出动了轰-6K、苏-30、歼-11和侦察机、预警机等多型多架战机。轰-6K等战机实施了“绕岛巡航”训练课题，提升了机动能力，检验了实战能力。

申进科表示，按照“空天一体、攻防兼备”战略目标，大陆空军深入开展海上方向实战化军事训练，备战打仗能力发生历史性变化。空军有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，捍卫国家主权和领土完整。

大陆国台办新闻发言人马晓光在回应“绕岛巡航”一事时表示，“台独”分裂活动是台海和平稳定的最大现实威胁。两岸同胞都应对此保持高度警惕。

他表示，陆方坚决反对任何形式的“台独”分裂图谋和言行，任何企图把台湾从中国分裂出去的图谋都注定失败。任何人、任何势力不要低估陆方捍卫国家主权和领土完整的坚定决心和坚强能力。

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