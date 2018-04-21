央视罕见曝光台空军伴飞大陆轰-6K等绕台军机画面

中国大陆空军轰-6K、图-154M、运-8等飞机，自上周三（18日）起接连三天进行了“绕岛巡航”（即“绕台”）等科目训练。央视昨天（20日）发布了记者亲历空军绕岛巡航报道，并罕见曝光台湾空军F-16、IDF战机“伴飞”轰-6K等大陆军机画面。

据新浪军事今天（21日）报道，画面中至少出现了两架“非合作方战机”，且与轰-6K等飞机距离相当近。

据报道，大陆空军任务机群“显然完全未受外界干扰”，正常完成了绕岛巡航和远海训练。这并不是非合作方战机首次“伴飞”大陆绕岛机群；去年，非合作方也曾公布过IDF战机“伴飞”轰-6K轰炸机的照片。

据了解，大陆空军此轮“绕岛巡航”仍是轰-6K轰炸机、图-154M电子侦察机、运-8电子干扰机等大型飞机飞完了全部航程。在它们从宫古海峡飞出第一岛链时，大陆东部战区空军某旅歼-11战机挂载实弹进行了“半程”护航。

在进入西太平洋空域后，歼-11战机并未像以前那样立刻返航，而是护卫轰-6K等飞机继续向南飞行了一段距离后才折返。应该就是在歼-11战机返航之后，轰-6K等大型飞机继续向西南方向飞行时，F-16、IDF战机从台湾起飞开始了“伴飞”。

在飞抵巴士海峡之前，大陆空军两架轰-6K、一架图-154M、一架运-8，共四架大型飞机处于无战机护航状态。

不过，据报道，台湾的F-16、IDF战机抵近“伴飞”“丝毫没能影响”大陆空军大型飞机按既定航线飞行。

报道指出，此次也是比较少见地，由央视这样的权威媒体主动发布非合作方战机“伴飞”陆方飞机画面，而不是像以前那样得等一段时间后由对方发布相关图文信息。

此外，本轮“绕岛巡航”的新闻，中国空军的发布也非常及时。这些信息发布方面的变化，也表明大陆军方非常注重以“软硬”结合的方式，有效慑战、管控危机。

报道也称，其实除了没有装备空空导弹这样“硬”的空战自卫武器，轰-6K轰炸机的自卫能力可一点不弱。不说轰-6K直径巨大的有源相控阵机载雷达，可在比F-16、IDF战机远得多的距离上发现对方，就是其与大陆国产四代隐身战机歼-20水平性能相当的电子压制/对抗系统，就能在F-16等战机发起攻击前，先实施主动电子干扰。

此外，大陆空军机群中还有一架运-8专用电子干扰飞机。所以F-16等战机的“伴飞”也只能是伴随飞行；面对强电子干扰，F-16、IDF战机恐怕也只能变成“聋子”和“瞎子”。

据报道，到了巴士海峡附近，大陆南部战区空军某旅歼-11战机对返航的轰-6K等大型飞机进行了“接力”护航。此时，F-16、IDF战机早已远离。

这种分别由两支战机部队在宫古海峡、巴士海峡附近对大型军机进行护航，是大陆空军比较常用的做法。究其根本，还是因为大陆战机缺少足够数量的大型空中加油机支援。比如在去年，大陆的苏-30MKK战机就在伊尔-78加油机的伴随下，对轰-6K轰炸机赴西太平洋训练进行了长时间护航。

报道分析，所以，就算大陆空军装备的3.5代战机歼-16、苏-35等都具备空中加油能力，而且性能更加先进，更适合对轰-6K轰炸机等大型军机出岛链绕岛巡航、开展远洋训练进行护航，但如果没有足够数量的空中加油机，而是仍靠现有的三架伊尔-78加油机，恐怕还是难以实现对大型飞机的全程护航。

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