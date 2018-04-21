中国自主无人潜水器“潜龙三号”南中国海完成首次海试

中国最先进的自主无人潜水器“潜龙三号”昨天（20日）在南中国海成功完成首次海上试验。

中新社引述中国大洋矿产资源研究开发协会透露，昨天凌晨3时许,“潜龙三号”作业组开始为首次海试做各项准备，等待船舶到达预定海域。

4时30分，准备工作就绪，此时四周海面一片漆黑，风力五级，海况较为恶劣。

4时46分，“潜龙三号”稳稳入海，以每分钟约50米的速度迅速下潜，约80分钟后到达预定的3750米水深，并开始按照设计路径巡航测量。

据报道，“潜龙三号”长3.5米、高1.5米、重约1.5吨，外形就像一只“黄胖鱼”。与“潜龙二号”相比，“潜龙三号”实用性和探测效率大幅提高，可满足在深海复杂地形条件下运行。

此外，，“潜龙三号”也具备微地貌成图、温盐深探测、甲烷探测、海底照相及磁力探测等热液异常探测功能，将更加高效地为大洋海底多金属硫化物资源调查评估提供服务。

据介绍，此次下潜主要是测试“潜龙三号”的综合性能。

本航段首席科学家蔡巍表示，通过本航段海试，将进一步验证“潜龙三号”主要技术指标和功能，推动“潜龙”系列潜水器发展。

3月20日，“大洋一号”科考船从青岛起航开始执行2018年综合海试任务。本次海试共45天，分A航段和B航段进行。4月15日，“大洋一号”科考船从厦门起航，奔赴南中国海执行综合海试Ｂ航段科考任务。

按照航次计划，本航段计划用时19天，科考队将利用“潜龙三号”分别在南中国海北部试采区和参照区开展多金属结核调查，获取高精度地形地貌及结核分布资料。

此外，也利用箱式、重力柱和多管取样器等科考设备，开展立体综合调查，为后续环境基线研究提供基础数据。

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