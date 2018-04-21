中国国家文物局正式发布外国被盗文物数据库

中国国家文物局昨晚（20日）正式发布外国被盗文物数据库。

中新社引述相关负责人表示，中国是文化遗产大国，也是文化遗产保护领域国际秩序的坚定维护者，一贯坚持非法流失文物返还原属国的立场，积极推动和支持打击文物盗窃盗掘和非法贩运的国际合作。

该负责人指出，近年来，国家文物局在国际公约和双边协定、谅解备忘录的框架下，综合运用多种方式，在流失文物追索返还领域取得诸多突破性进展，成功促成了多批非法流失海外文物回归中国。

例如，通过执法合作，分别促成美国、瑞士、澳大利亚、加拿大等国政府返还26件非法流失文物；通过谈判协商，促成法国国立博物馆与收藏者返还甘肃大堡子山被盗金饰片，促成法国友好人士向中国捐赠圆明园鼠首兔首。

同时，国家文物局长期致力于深化文物追索返还领域的信息共享和合作机制。

2010年，国家文物局、中国博物馆协会，通过国际博物馆协会平台发布《中国濒危文物红色目录》，对各国政府、执法机构、博物馆和收藏者提出风险警示。

2017年，公安部、国家文物局共同公布“中国被盗（丢失）文物数据发布平台”，向世界各国和国际刑警组织等国际机构发布中国被盗文物信息，为合作打击文物盗窃盗掘提供信息支持。

该负责人指出，作为文化文物大国，中国也积极承担相应的国际责任与义务，尊重和支持其他国家保护本国文化遗产的权利。建设外国被盗文物数据库，正是中国为支持打击文物非法贩运国际合作而作出的一项重要举措。

下一步，国家文物局还将通知要求各文物进出境审核管理处和各省级文物行政部门，进一步加强对疑似外国被盗文物在文物进出境和流通环节的监管。

此外，也呼吁社会公众、从事文物保护、收藏与经营的专业机构和人士在参与或开展文物流通活动中，及时比照参考外国被盗文物数据库，遵循相关法律要求与道德准则，自觉抵制买卖他国被盗文物的行为，为保护人类共同的文化遗产贡献“中国力量”。

据悉，2008年以来，国家文物局共公布了厄瓜多尔、伊拉克、秘鲁等国向中国通报的38批次6900余件被盗文物信息。

此次发布的外国被盗文物数据库，包含了此前分批通报的外国被盗文物信息，并将根据他国通报情况进行实时更新。

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