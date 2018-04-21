蔡英文：已交办提出一套“非洲计划”

台湾总统蔡英文结束对非洲友邦斯威士兰的访问后，今天（21日）中午返抵台湾。她在桃园机场发表谈话表示：“台湾就是要走出去，拼出每一寸的国际空间”。她也说，已交办国安会，务必在最短时间内，提出一套“非洲计划”，把台湾相关部会、外馆、技术团、台商，与当地政府的力量整合起来，齐一脚步，更深入的布局非洲。

联合新闻网引述蔡英文表示，这次的“同心永固”（出访斯威士兰的专案名）之旅，已经顺利地告一段落。

她表示，出发前告诉大家，台湾就是要走出去，因为每一寸的国际空间，就是这样拼出来的。走出去，不只是见证台湾跟友邦之间的坚定情谊，也要去慰劳所有投身在万里之外、外交的最前线、一般台湾人看不到的地方，全力打拼的海外台湾人。

她说，在这次出访，她代表台湾人民，对于斯威士兰国王姆斯瓦蒂三世（Mswati Ⅲ）长期支持台湾的国际参与，表达最深的谢意。双方也一起见证了“联合公报”的签署。

蔡英文表示，相信未来台湾与斯威士兰之间的“经济合作协定”，将会有具体的进展。

蔡英文说，她也当面谢谢台湾外交前线上，最辛苦的医疗团和技术团，以及台湾在海外的教师同仁。他们的努力所累积的友谊，就是台湾走向国际最重要的基础。

蔡英文说：“我会永远记得这些海外同仁，向我简报他们的成果与挑战时，那些看起来非常自信的眼神。”

此外，蔡英文表示，已经请台湾外交部、卫福部等相关部会研议，检视海外技术及医疗团队的需求跟待遇。他们所燃烧的热情，应该得到台湾政府更多的鼓励跟支持。

最后，蔡英文表示，她要感谢在出访这段期间，留守台湾的全体政府团队，尤其是台军尽忠职守，让政务顺利如常。

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