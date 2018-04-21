易纲：贸易争端为金融市场资本流动带来巨大不确定性

中国人民银行行长易纲当地时间昨天（20日）在美国华府表示，当前贸易争端为金融市场和资本流动带来了巨大不确定性，各方应坚持多边主义，维护以规则为基础的多边贸易体系。中国将进一步推动改革，扩大开放，应对未来挑战。

中国人民银行（21日）在官网发布消息，指易纲出席前天（19日）至昨天，在华府举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议时发表谈话，并作出上述表示。

上述会议主要讨论了当前全球经济形势、未来的工作（Future of Work）和加强与非洲合作（Compact with Africa）等议题。

关于当前全球经济形势，各方普遍认为，全球经济形势继续复苏，但下行风险犹存。贸易保护主义和主要经济体快于预期的货币政策正常化进程是当前全球经济面临的主要风险。

易纲表示，中国经济继续向好，主要指标优于预期。2018年第一季度GDP增长6.8%，消费增长强劲，企业利润改善。就业形势良好，物价水平稳定，人民币汇率升值。

与此同时，经济增长的结构和质量继续改善。当前贸易争端为金融市场和资本流动带来了巨大不确定性。各方应坚持多边主义，维护以规则为基础的多边贸易体系。中国将进一步推动改革，扩大开放，应对未来挑战。

关于未来的工作，各方一致认为，要充分利用技术进步带来的机遇，共同应对技术进步带来的挑战，并就此分享了各自国家的经验。会议同意围绕税收、公共支出和支付转移、市场竞争、数据收集和统计四大政策领域，形成“政策建议清单”，递交7月G20财长和央行行长会议。

关于加强与非洲合作，该倡议由2017年德国任主席国期间提出，旨在推动非洲国家完善政策框架，改善营商环境，撬动私人部门对非投资。各方普遍欢迎该倡议至今已经取得的进展，期待在投融资领域取得更多成果。

易纲表示，鼓励私人部门以市场化方式在非洲国家开展投融资至关重要。考虑到在非投资项目普遍期限较长，风险较高，建议充分发挥开发性金融作用；同时，保证投融资的可持续性。

易纲指出，人民银行与非洲开发银行在2014年成立了20亿美元（26.33亿新元）的非洲共同增长基金，至今运作顺利。国家开发银行成立的中非发展基金也为非洲国家提供了有力的资金支持。上述基金充分动员当地力量，较好保障了投融资的可持续性。

免费试阅14天