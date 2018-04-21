中兴效应 肖亚庆：提升自主创新摆脱受制于人局面

美国商务部日前对中兴通讯的封杀，引起全球产业界震撼。中国国务院国资委主任肖亚庆今天（21日）表示，要着力突破战略性、前瞻性领域的关键核心技术。他指出：“强化自主创新是提升企业核心竞争力优势、摆脱受制于人局面的根本途径。”

综合新浪财经、《中国证券报》等报道，肖亚庆今天在第二届中国企业改革发展论坛上，作出上述表示。

肖亚庆说，中国国有企业应形成一批引领全球行业技术发展的领军企业，“当前，全球科技创新迅猛发展，转化为生产力和经济效益的周期大大缩短，国有企业必须勇担创新重任，走在行业技术发展前列。”

他认为，要大力提升企业的自主创新能力，强化自主创新是提升企业核心竞争力优势、摆脱受制于人局面的根本途径，就必须着力在自主创新特别是原始创新上下更大的功夫。

肖亚庆指出，要着力突破战略性前瞻性领域关键核心技术。

此外，能否在战略性前瞻性领域取得关键核心技术突破，决定着企业能否持续保持核心竞争能力、在激烈的市场竞争中实现基业长青。这同时对国家长远发展会有重大影响。

肖亚庆表示，要下大力气尽快培育一批能够支撑国家重大战略需求，引领未来科技变革方向，参与国际竞争合作的创新力量。

要加快建立健全创新体制机制。肖亚庆指出，创新驱动的本质是人才驱动，所以必须把完善鼓励创新机制，激发创新要素活力作为关键任务来抓。

此外，要积极宣导创新文化，大力弘扬创新精神、企业家精神、工匠精神，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好风尚。

肖亚庆也表示，国企要在扩大开放合作中提升国际资源配置能力，要进一步加大开放力度，加强与国际上的能源、矿产资源领域合作，引入外资参与重组。

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