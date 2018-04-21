马化腾入选《财富》全球最伟大50位领袖名单

全球顶级商业杂志《财富》（Fortune）日前发布2018年全球最伟大50位领袖名单，其中腾讯控股董事会主席马化腾，作为唯一的中国商界领袖成功入选，并居第19名。

据腾讯科技报道，入选这次榜单的其他商界领导者，还包括盖茨基金会联合创始人比尔及梅琳达·盖茨、通用汽车首席执行官玛丽·巴拉、苹果公司首席执行官提姆·库克等。

《财富》杂志在今年的榜单中，着重突出了透过驾驭分拆的力量，使各自组织的效率成倍提高的领导者。针对公司领导人的评判标准之一是：评估他们为公司创造的财富，而不是传统的规模标准。

在马化腾的获奖词中，《财富》杂志写道，46岁的企业家马化腾是中国首富，净身价400亿元（美元，下同，526亿新元）。马化腾和由他参与创立并担任首席执行官的中国科技业巨头腾讯（Tencent）市值接近5000万元，并且总是会得到许多最高的赞誉。

杂志认为，腾讯微信的用户数量最近突破了10亿，“就像是一条条的丝线，编织出数位化中国的蓝图。”微信对今天中国人的交流至关重要，因此许多人认为它对智慧手机的重要性将会超过作业系统，使腾讯可以佔据强大的商业和技术优势，尽管腾讯本身并不生产手机。

杂志评价工程师出身的马化腾“性格温和”，虽然“并不像曾经做过英语老师、能言善辩的阿里巴巴领导人马云那样知名”，但影响力已开始从中国逐渐延伸到全世界。

此外，腾讯还一直在加大对外投资，重金投资了Snapchat的所有者Snap、特斯拉和许多初创公司。

前不久，《财富》杂志发布了2018年中国最具影响力的50位商界领袖榜单，马化腾同样成功入选并雄踞首位。

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