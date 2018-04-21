宗庆后：一夜暴富的时代过去了 做企业不得半点虚假

今年正值中国改革开放40周年。中国杭州娃哈哈集团董事长兼总经理宗庆后在日前举办的第二届中国企业改革发展论坛上表示，新时代是继续奋斗的新时代。企业界作为发展生产力、实现民族复兴的重要力量，肩负着深化改革、实现高质量发展等一系列时代新任务，必须要在新时代更加奋进有为，继续坚守实业强国信念，坚持立足主业，不断改革自我、超越自我，实现高质量的发展。

据新华网报道，中国的改革开放和市场经济建设从1978年起步，到今年整整40周年。宗庆后表示：“改革开放初期是紧缺经济，机会遍地都是，而现在市场竞争的激烈程度和当年是天壤之别，光靠敢想敢闯是不能实现的。”他认为，做企业既要想干愿干积极干，又要能干会干善于干；要脚踏实地，不能好高骛远、更不能幻想一夜暴富。

他强调，“那种一夜暴富的时代已经过去了，这就要求我们经营企业更要谨慎持重，保持清醒头脑，通过做强做大主业确立和巩固自己的市场地位，从而增强抗风险能力。”

其次，宗庆后认为，面对新时代消费需求升级的浪潮，必须把创新精神和工匠精神紧密结合起来。他举例称，“这几年娃哈哈也在不断进行产品升级，把产品从‘安全’向‘健康’方向发展。经过几年的研发，我们的蛋白粉、羊奶粉和代餐粉等一系列健康固体饮料产品很快就将与消费者见面。”

最后，宗庆后认为，民营企业要继续深化改革，把企业的效率与效益提升到更高的水平。企业的高质量发展，就是企业要提高效益，员工要提高收入，消费者要提高消费水平，国家也从企业发展中提高财政收入。

那么，如何提高企业的效率与效益呢？宗庆后强调，“我们要不断探索、总结适合我国国情与企业实际情况的中国特色管理理论，一方面通过制度的力量明确责权利、规范企业内外部行为，提高效率。另一方面也要以人为本，通过管理者的人格魅力和企业的文化力量来团结全体员工，为企业的奋斗目标而共同努力。”

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