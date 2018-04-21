中国药厂年养60亿只蟑螂入药 4000万名患者不知情直接服用

中国有很多蟑螂养殖场，可作为家畜饲料蛋白质来源或医药原料，但没有任何一座能与“好医生药业集团”在四川西昌市的世界最大型养殖场比拟，因为那里一年可以养出60亿只蟑螂入药，而且4000多万中国病患服用时，并不知道药物是由蟑螂制成。

据《南华早报》报道，四川省政府在今年初提交给北京的报告中表示，该养殖场1平方英尺可生产近2万8000只成年蟑螂。场内透过AI人工智慧进行控管，掌握湿度、温度、食物供应的状况，并监控蟑螂的生长。

2011年时，曾有访客入内参观，必须穿着经过消毒的工作服，避免带入污染物或病原体。养殖场内的员工非常少，而蟑螂无所不在，只要暂时停止呼吸，就能听到沙沙声传来，就像风吹过树叶的声音，原来是无数蟑螂为了躲避参观者的手电筒照射，四处逃窜爬过地面。

四川省政府表示，多年来由该养殖场蟑螂当作原料制造出来的药水，总计已达到43亿元（人民币，下同，8.9亿新元）的营收。制作方法如下：当蟑螂达到标准体重后，就会被送入机器磨碎做成药剂，对胃痛和其他疾病有显着效果，药水外观呈茶色，味道喝起来甜甜的，但有一点点腥味。

蟑螂药水不用医师处方就可在药店购得，一盒里面有两瓶100毫升的药剂，价格超过50元。在包装和使用说明书中，只列出了一种成分“美洲大蠊”，也就是美洲蟑螂，它是最大的蟑螂品种之一。

官方报告宣称，超过4000万患有呼吸道疾病，胃疾病和其他疾病的中国病人，在服用蟑螂药水后得到治愈，该药品还贩售给中国境内4000多家医院。事实上，蟑螂是传统中药的一种，民间还流传让婴儿服用溷有大蒜的蟑螂，以便治疗发烧的疗法。

中国对于蟑螂的疗效展开大规模的研究，但中国医学科学院药物研究所的一位研究人员表示，蟑螂药水不是万能药，无法治好所有疾病。

不过他也强调，蟑螂药水对某些症状的确会有影响，至于这种药物在其他国家无法流行的原因，应该在于其原料让人感到噁心，该研究人员透露，即使在中国，大多数病患也不知道那液体是蟑螂做的。

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