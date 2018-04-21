95岁银发夫妻参与 千名长者挑战5公里健走

弘道老人福利基金会今天（21日）在大佳河滨公园举办|“2018爷奶Color Walk-粉红泡泡爱的抱抱”健走活动，共有2000人参与，有55位长辈已是90岁以上，还有近154位平均年龄78岁的轮椅长辈，在志工的陪伴中准备完成5公里的健走挑战。

据中时电子报报道，以“粉红泡泡、爱的抱抱”为主题，弘道举办的健走活动今年已是第5年，此次1月中开放报名2000位名额，短短几周内就已全数报名额满，其中65岁以上长辈有1111人，共计有上百对的家庭、154位轮椅长者一同参与。

95岁的梅长俊爷爷，与同龄的常知维奶奶是同乡的青梅竹马，从小就被双亲指腹为婚，在民国38年夫妻俩随国民政府来台定居，从军的梅爷爷一肩扛起养家重担，而常奶奶则是担起相夫教子的责任，成就了近80年的姻缘。

年迈的梅爷爷现已双耳重听，常奶奶就当作他的耳朵，奶奶行动不便要以轮椅代步，爷爷就像她的双脚，总推着奶奶轮椅，带她去想去的地方，当常奶奶担心没人帮她推轮椅，梅爷爷都会安抚她“有我在！”他们今日也参与健走活动，为现场增加粉红泡泡的氛围。

弘道老人福利基金会李若绮执行长表示，弘道一直以来都鼓励长辈重视预防照顾的观念，所以从培养运动习惯也成为预防照顾的不二法门，虽然我们无法阻止高龄化社会来临，但是透过最简单的健走或运动，长辈可以为自己的健康主张，用健康的身体颠覆‘老’等于‘被照顾’的刻板印象。

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