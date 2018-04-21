花莲震灾永久屋本月26日动土 预计一年后完工

花莲地震震垮市区4栋大楼，目前均拆除并完成绿美化，花莲县政府推动“安心成家专桉”，选址新城乡北埔火车站北侧、民有路旁，打造永久屋安置受灾户；县长傅崐萁今天（21日）表示，目前已完成土地取得及规划设计，本月26日动土后，将力拼一年内完工。

自由时报引述傅崐萁的话说，县府震后全力投入复建工作，六天内就让统帅饭店从残垣断瓦中变成公园停车场，另外安置受灾户的“安心成家专桉”，也分别在两週内完成协商、三週内取得土地及规划设计、建照申请等，并预计本月26日动工，赶在明年4月26日前完工。

异地重建永久屋计画，共分成15、20、30、40及50坪等五种大小，受灾的191户中，约有43户申请入住，工程费用由善款支应，每坪造价以11万元估算，并视实际情况支用；新入住的永久屋若超出原有坪数，灾民则必须支付多出来的费用，每坪也以11万元计算。

花莲县政府建设处长邓子榆说，永久屋基地位于新城乡北埔火车站北侧、民有路旁，共含三笔县有土地、面积约1700坪，是由受灾户自行找寻建商兴建，县府给予行政协助，预计下週核发建照。

县府表示，永久屋兴建户数，主要以最终愿意选择异地重建的43户受灾户为考量，兴建过程採纳登记户数、坪数等客製化需求，未来将有房屋及土地完整产权，也会是东台湾第一个取得避震标章的建筑。

县府指出，为尊重受灾户意愿，其馀不愿入住永久屋者，则可依原有住宅坪数，依公共住宅决标价格给予11万元台币（5000新元）的救助金自行买房；详细永久屋兴建细节及型式，将在本月26日后统一对外公布。

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