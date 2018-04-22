中美贸易磨擦加剧 美国财长有意出访中国

随着中美贸易磨擦加剧，美国财政部长慕钦表示，他会考虑到访中国，商讨贸易问题。

慕钦昨天（4月21日）在华盛顿举行的国际货币基金组织和世界银行春季会议的记者会上提到这点，但未透露其他细节。

慕钦也表示，在会议期间，曾同中国人民银行行长易纲举行会晤，但美中贸易问题不是两人会谈的焦点。尽管如此，慕钦对美中贸易问题，持着乐观态度。

中国人民银行行长易纲则向国际货币基金组织的国际货币与金融委员会发表声明说，中国会大幅放宽巿场准入的限制、创造更具吸引力的投资环境、以及加强保护知识产权和增加进口。

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